مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم سيارة وموتوسيكل بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر في تصادم موتوسيكل وسيارة أمام قرية الصديق يوسف بمركز وادي النطرون بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة والمصاب إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة أمام قرية الصديق يوسف بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع عامل يدعى «عادل س. ع»، 55 سنة، مقيم السنطة في الغربية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب « باسم س. م »، 42 سنة بكدمات وسحجات بالجسم متفرقه بالجسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.