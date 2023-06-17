خطوات استكمال إجراءت الحصول على سيارات المصريين بالخارج

أصدر مجلس الوزراء، قرارا يتعلق بسيارات المصريين بالخارج، إذ يسمح لمن سجلوا بالتطبيق وأثبتوا جديتهم، في استيراد سيارات المبادرة، بعد صدور أوامر سارية لهم بالاستيراد، دون أن يكونوا ربطوا الودائع الخاصة بهم لتخطي الحد الزمني، ولاستكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات، للاستفادة بحقهم في الحصول على سيارة.

خطوات استكمال اجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة، خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال سيارات المصريين بالخارج، على النحو التالي:

1 - الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق:

استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة.

السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.

الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

2- استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.

3- استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.

4- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.