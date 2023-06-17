هبة طوجي تتألق في حفلها بدار الأوبرا المصرية (صور)

تألقت المطربة اللبنانية هبة طوجي، في حفلها الغنائي المقام داخل دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات والأعمار.

وقدمت هبة طوجي، عددا من أغنيات ألبومها الجديد، أبرزها «لو نبقى سوا، ضلك حدي، بعد سنين، أول ما شوفته»، كما تألقت في غناء أغنية «سهر الليالي» لجارة القمر فيروز.

وحرصت هبة طوجي، على غناء عدد من أغنيات الفلكلور اللبناني، وأبرزها أغنية «زمان».

هبة طوجي فخورة بالوقوف على مسرح الأوبرا

وأعربت هبة طوجي، عن سعادتها بالوقوف على خشبة دار الأوبرا المصرية لأول مرة في مشوارها، مؤكدة أنه شرف كبير لها الوقوف في صرح ثقافي عظيم كدار الأوبرا، متوجهة بالشكر للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، على دعوته لها.

أسامة الرحباني يقدم النشيد الوطني في مقطوعة موسيقية

وقدم الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، مقطوعة موسيقية للنشيد الوطني «بلادي بلادي»، قبل انطلاق حفل هبة طوجي، حيث حازت المقطوعة على إعجاب الجمهور وتفاعلهم في الوقت نفسه.