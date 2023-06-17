كيف يمكن استخراج شهادة الميلاد في العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية؟

تعد شهادة الميلاد، من أهم المستندات الرسمية التي يتم تقديمها عند إنهاء الخدمات في المصالح الحكومية، أو غيرها من المؤسسات الأخرى، كما أنها تعد مستند أساسي عند التقديم على بعض الوظائف، سواء كانت حكومية أو خاصة، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين، يرغبون في استخراجها في أقرب وقت، وكثيرا ما يحتاجون إلى استخراجها في أيام العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية، على تطوير جميع خدماتها الإلكترونية، التي تسهل على المواطن إجراء الخدمات الخاصة به، ما جعلها تنشئ ماكينات سجل مدني مميكن، وجرى توزيعها على أماكن مختلفة، حتى تستطيع تغطية أكبر قدر ممكن لخدمة المواطنين.

ونوضح من خلال هذا التقرير، أماكن ماكينات السجل المدني المميكن، التي يمكن استخراج شهادة الميلاد من خلالها، وجاءت كالتالي:

أماكن السجل المدني المميكن

حرصت مصلحة الأحوال المدنية على توزيع ماكينات السجل المدني المميكن في 4 محافظات مختلفة، وتتمثل في الآتي:

1- السجل المدني المميكن في محافظة القاهرة: والذي يتواجد في قطاع الأحوال المدنية في منطقة العباسية.

2- السجل المدني المميكن في محافظة جنوب سيناء: والذي يتواجد داخل مطار شرم الشيخ.

3- السجل المدني المميكن في مدينة الغردقة: والذي يتواجد داخل مطار الغردقة.

4- السجل المدني المميكن في محافظة البحر الأحمر: قطاع الأحوال المدنية.

مواعيد عمل ماكينات السجل المدني المميكن

تتيح ماكينات السجل المدني المميكن للمواطنين، فرصة استخدام تلك الماكينات لاستخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي طوال أيام الأسبوع، حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، وتعمل على مدار 24 ساعة، عن طريق الاتصال بشبكة الانترنت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.