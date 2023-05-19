خطوات تعديل الخطأ في شهادة الميلاد.. اعرفها

قد يحدث خطأ في شهادة الميلاد في بعض الأحيان، ولذلك قامت منصة الأحوال المدنية بتوفير خدمة تعديل البيانات الخاطئة عبر موقعها الإلكتروني، ويعتبر هذا الخيار مهمًا إذ أن وجود الأخطاء يمكن أن يتسبب في مشاكل عند استخراج الوثائق الأخرى المهمة مثل رخصة القيادة وبطاقة الرقم القومي.

كيفية تصحيح شهادة الميلاد

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات الواجب اتباعها لتصحيح تلك البيانات الموجودة في شهادة الميلاد والأوراق المطلوبة لذلك.

أولًا: لابد من تقديم بطاقة الرقم القومي، والحصول على نموذج 80 من الأحوال المدنية، وتقديم نموذج 80 بعد ملء البيانات، كما أنه يجب حضور صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو من يحمل توكيلًا خاصًا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن، وعدم طباعة شهادة ميلاد مميكنة من قبل.

ثانيا: يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة، كما يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقارب الدرجة الأولى فقط.

أما عن الخطوات اللازمة لتصحيح شهادة الميلاد إلكترونيًا، فيمكن ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الأحوال المدنية، والضغط على أيقونة «طلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة أول مرة»، وبعد ذلك السداد من خلال فوري أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.