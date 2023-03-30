 10 معلومات عن تجمع «البريكس» بعد انضمام مصر

مجموعة «البريكس»، هي جمعية اقتصادية وتجارية حكومية دولية غير رسمية تضم 5 بلدان سريعة النمو، وتهدف إلى تطوير الحوار والتعاون متعدد الأطراف.

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس»، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، لذا يستعرض هذا التقرير 10 10 معلومات عن تجمع «البريكس».

10 معلومات عن تجمع «البريكس»

1- روسيا أنشأت مجموعة «البريكس».

2- عُقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2006.

3- «البريكس» تجمع خمسة دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

4- تعد «البريكس»، اختصار يرمز إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

5- وفي 15-16 يوليو 2014 قررت البرازيل إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة والتي باتت تمتلك 200 مليار دولار.

6- وتحاول «البريكس» أن تنافس مجموعة السبع التي تمثل 60% من الثروة العالمية، فيما تمثل دول «البريكس» 40% من مساحة العالم حيث إنها تضم أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة.

7- كما تمثل مجموعة «البريكس»، 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

8- وتستعد دول «البريكس»، لقيادة القضاء على الجوع والفقر في العالم بحلول عام 2030، فهي تمثل 40% من سكان العالم، و 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

9- ومجموعة «البريكس» الاقتصادات الناشئة الكبيرة، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.

10- تبحث روسيا وباقي دول «البريكس» سبلا للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري.