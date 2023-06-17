حسن مالك يكشف تفاصيل شخصيتة فى فيلم أل شلبي

انضم الفنان حسن مالك مؤخرا، إلى أبطال فيلم أل شلبي، وبالفعل بدأ تصوير جزء من المشاهد الخاصة ،به ومن المفترض أن يتم الانتهاء من كل المشاهد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفى تصريحات لـ«الوطن»، كشف الفنان حسن مالك تفاصيل شخصيته فى فيلم أل شلبي، قال إنه يجسد شخصية شاب يدعى جامايكا قائلا «الشخصية اللى بقدمها شخصية بتشبهني بشكل كبير لأنه شخص هادى».

حسن مالك يتحدث عن فيلم أل شلبي

وتابع مالك، أن الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث فيلم أل شلبي جديدة ومختلفة عليه، لم يقدمها من قبل في أي عمل، لذلك هو متحمس لها للغاية، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

يذكر أن فيلم أل شلبي، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة وهيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، من إخراج آيتن أمين.