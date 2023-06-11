أخبار أوكرانيا وروسيا.. قوات زيلينسكي تقصف دونيتسك ضمن الهجوم المضاد

تشهد أخبار أوكرانيا وروسيا، تطورات جديدة بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لأول مرة بدء الهجوم المضاد الذي تستعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية، أمس، وأقر زيلينسكي أنّ الجيش ينفذ عمليات هجوم مضاد ودفاع بعد يوم من تصريح للرئيس الروسي فلاديمير، بوتين بأن حملة كييف التي طالما تحدثت عنها لاستعادة أراضيها تجري على قدم وساق.

وضمن أخبار أوكرانيا وروسيا، قصفت القوات الأوكرانية دونيتسك 35 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 222 مقذوفًا من عيارات مختلفة، وفقًا لما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة، وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

أخبار أوكرانيا وروسيا

وفي آخر تطورات أوكرانيا وروسيا، قال حاكم منطقة كالوجا الروسية على تطبيق «تليجرام» إنّ طائرتين مسيرتين تحطمتا في ساعة مبكرة صباح اليوم في المنطقة، منوهًا بأنّ واحدة منهما سقطت بالقرب من قرية ستريلكوفكا، والأخرى في وسط غابات بمقاطعة ميدينسكي.

وأشار إلى أن سقوط المسيرتين لم يسفر عن وقوع إصابات، لكن تسبب في حدوث أضرار طفيفة وفقًا للمعلومات الأولية.

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن حاكمها خروج 15 عربة شحن عن السكك الحديدية في منطقة حدودية مع أوكرانيا، منوها بأنه ليس هناك أي إصابات بالأرواح لأن القطار كان فارغا.

روسيا: قوات أوكرانيا نفذت محاولات غير ناجحة

ولفت إلى أن حركة القطارات في المنطقة لم تتعطل، وأنه يجرى العمل لتحديد أسباب الحادثة.

وضمن أخبار أوكرانيا وروسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات الأوكرانية نفذت في الساعات الـ24 الماضية محاولات غير ناجحة لمهاجمة منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب البلاد، وتشهد كلاهما قتالًا مكثّفًا.