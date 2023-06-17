عاجل.. إعلان عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع مع اقتراب العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد العائلات المصرية في كل المحافظات لذبح الأضاحي، فيما قررت السلطات المحلية، توفير مجازر مجانية لذبح الأضاحي، مع تشديدها على فرض غرامات على الذبح في الطرق والشوارع.

عقوبة 3 آلاف جنيه على الذبح في الشارع

وفي الجيزة، قررت المحافظة، فرضت غرامة تقدر بـ3 آلاف جنيه كعقوبة على الذبح في الشارع، وإقامة شوادر للأضاحي، خلال العيد المبارك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن التنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتوفير عدد من المجازر، والمقرر فتحها مجانًا أمام المواطنين لذبح الأضاحي، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات، وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خلال إجازة العيد.

مجازر للذبح مجانا في محافظة الجيزة

وأشار إلى انه سيتم إلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة خلال إجازة العيد.

وخصصت الجيزة في وقت سابق، مجازر للذبح مجانًا في المحافظة، كالتالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية

- مجزر ناهيا بالمريوطية

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق

- مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر

- مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين

- مجزرى العياط والمتانيا بالعياط

- مجزر الصف بالصف

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق

- مجزر أطفيح بشارع السوق

- مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح

- مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية

- مجزر البشاير «- مجزر خاص» بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

- مجزر دينا.. «مجزر خاص» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.