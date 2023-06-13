ذبح الأضاحي خارج المجازر قنبلة موقوتة.. يسبب مشكلات عديدة اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، إذ استعد الكثيرون بالأضاحي لذبحها بدءا من يوم العيد عقب الصلاة، وحتى ثالث أيام التشريق، ويقبل البعض على ذبح الحيوانات المخصصة للأضاحي في الشواع، وهو سلوك غير حضاري، ويسبب أضرارا لصحة الإنسان والبيئة.

مخاطر ذبح الأضاحي في الشوارع

وحينما يتم ذبح الأضاحي خارج المجازر الرسمية المعتمدة لا تخضع الأضحية لفحص لبيطري قبل وأثناء وبعد الذبح، وهو أمر مهم، عدم إتمامه يؤدى الى انتشار العديد من الأمراض المشتركة الخطيرة على صحة الإنسان والبيئة والمجتمع، واللحوم المذبوحة بالمجازر المعتمدة، يتم ختمها بالأختام الحكومية الواضحة، وتدل على أنها خضعت لفحص البيطري الشامل وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذات جودة عالية.

ويؤدي الذبح خارج المجازر بالشوارع العامة، إلى تلوث البيئة، وتعد خطرا على صحة الإنسان، لعدم توافر الشروط الصحية والبيطرية لموقع الذبح، وطريقة التخلص من مخلفات الذبح.

انتشار الأمراض المشتركة بسبب ذبح الأضاحي في الشوارع

وأوضح الدكتور شحاته شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، عبر صفحة مديرية الطب البيطري للقاهرة، أن تراكم دماء الأضاحي بالشوارع، وإلقاء مخلفات الذبائح في غير الأماكن المخصصة لها، يسبب أنبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الذباب والحشرات والقوارض، وإصابة القطط والكلاب الضالة، بالعديد من الأمراض والتى تساهم فى انتشار الأمراض المشتركة للإنسان.

وأوضحت مديرية الطب البيطري، أنه في حالة ذبح حيوان مصابًا بالسل «الدرن» خارج المجازر المعتمدة، فأنه يظل فعالا ونشطا بالتربة لفترات طويلة، إذا توافر له الظروف اللازمة من الرطوبة والبرودة، لافتة إلى أنها تعتبر من الأمراض واسعة الانتقال، والإصابة عن طريق التفس أو الفم، وهو أحد الأمراض المشتركة الخطيرة التى تنتقل للإنسان.