سعر الدولار اليوم السبت 17- 6- 2023 في البنوك العاملة بمصر

يعد سعر الدولار في البنوك، من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، وبشكل خاص هؤلاء الذين يعملون في شركات تدفع رواتب موظفيها بالدولار، حيث شهدت أسعار الدولار، استقرارا في البنوك العاملة في مصر، في بداية اليوم السبت الموافق 17 يونيو، ليسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر له 30.85 جنيها شراء و30.96 للبيع.

وتحرص «الوطن»، على تقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، حسب ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة اليوم السبت مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل سعر 30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما بالنسبة لسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، فقد وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وبلغ سعر الدولار في بنك القاھرة، سعر 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.