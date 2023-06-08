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سعر الدولار اليوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

كتب:

منة العشماوي
09:52 ص | الخميس 08 يونيو 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارا في بداية التعاملات، وتراوح الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وبالنسبة للأقل في بنوك التنمية الصناعية، ومصر والأهلي المصري، والأعلى بالمصرف أبو ظبي الإسلامي، وتراوح السعر بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

والأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية، في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، والأعلى في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ 30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع، ونفس المبلغ في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء 30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

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بقلم منة العشماوي