سعر الدولار الیوم الأحد 11-6-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأحد 11-6-2023 في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وفق ما جرى إعلانه على المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري للشراء 30.84 جنيه، ونحو 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي cib، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.