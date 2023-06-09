استقرار سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 9-6-2023، وجاء أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعر سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

ووفق البيانات الرسمية من المواقع التابعة للبنوك لمصرية والمركزي المصري، فإن بنوك الأهلي المصري، مصر، والتنمية الصناعية، سجلت أقل قيمة للشراء بنحو 30.75 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار خلال نهاية التعاملات المسائية أمس الخميس في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ونفس الأمر في سعر الدولار في بنك مصر، حيث سجل سعر الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاھرة

فيما وصل سعر الدولار في بنك القاھرة، إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل سعر للشراء للدولار 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وخلال الساعات الماضية أنهت البنوك تعاملاتها الأسبوعية الخميس لينتهي العمل خلال ساعات خلال الظهيرة أمس وفق المواعيد الرسمية المحدد من قبل البنك المركزي المصري لعمل البنوك لبدء الإجازة الأسبوعية.