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مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران من 8 دول أوروبية اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:07 ص | السبت 17 يونيو 2023
إستقبال السائحين بفنادق مرسي علم

إستقبال السائحين بفنادق مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 32 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

وصول 32 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا 

أشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، بين وصول 32 رحلة طيران اليوم، تقل آلاف السائحين، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، هي «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وسلوفاكيا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا». 

استقبال 7 آلاف سائح

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال نحو 7 آلاف سائح اليوم، على متن 32 رحلة طيران، ضمن 118 رحلة مقر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم.

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بقلم شاذلى عبدالراضي