مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم 118 رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا، الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل رحلات الطيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات سلطات مطار مرسى علم لاستقبال 118 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق لاستقبال ما يقرب من 25 ألف سائح أجنبي من حوالي 10 جنسيات أوروبية، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج.

مهرجانات على شواطئ مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى حرص الفنادق والمنتجعات السياحية على استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف بواسطة فرق العلاقات العامة بالفنادق، وتنظيم مهرجانات وحفلات على الشواطئ المفتوحة بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.