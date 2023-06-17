9 هزات أرضية تضرب العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم

شهدت عدة دول ومناطق في العالم خلال الساعات الأولى من اليوم السبت هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونرصد أبرز الزلازل والهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم السبت.

هزتان أرضيتان في شرق ووسط تركيا

ضربت هزات أرضية شرق تركيا ووسطها، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

بلغ عمق هزة شرق تركيا 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 20 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من باهشيساراي.

ووقعت هزة أرضية ضربت وسط تركيا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 91 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي، من قهرمان مرعش.

خليج عدن

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، خليج عدن، عمق 15 كيلومترا، وعلى مسافة 250 كيلومترا جنوب مدينة المكلا اليمنية.

عمق زلزال شمال اليابان 40 كيلومترا

شهد شمال اليابان، زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمق الهزة الأرضية التي ضربت محافظة هوكايدو الياباني، 40 كيلومترا، وعلى مسافة 127 كيلومترا شمال شرق مدينة هاتشينوه، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

جزيرة هاواي الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة هاواي الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ بعمق 34 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 343 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من العاصمة هونولولو.

تايوان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة، جزيرة تايوان، بعمق 17 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 83 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة بولي.

تشيلي تتعرض لهزة أرضية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة أنتوفاجاستا بتشيلي، بعمق 108 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 111 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة كالاما شمال البلاد.

هزة أرضية في سلوفينيا

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر، سلوفينيا الواقعة وسط أوروبا بعمق 1 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 4 كيلومترات شمال مدينة تشرنملي.

هزة أرضية تضرب بالي الإندونيسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب بالي الإندونيسية، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 155 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة دنباسار.