شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 16-6-2023 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظا، إذا يتراوح الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وجاءت بنوك «الأهلي المصري والتنمية الصناعية ومصر»، ضمن قائمة الأقل سعرا فيما عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولار بأعلى سعر، وتراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب ما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

وسجلت قائمة بنوك «بنوك الأهلي المصري والتنمية الصناعية ومصر»، الأقل في سعر الدولار اليوم الجمعة 16-6-2023 في البنوك المصرية، فيما جاء البنك المركزي المصري، الأعلى سعر في بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، كما عرض بنك مصر الدولار بنفس سعر الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وجاء سعر الدولار في بنك القاھرة، بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندریة، عُرض للشراء مقابل 30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.