استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 داخل البنوك المصرية، في بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، والأقل في الشراء ببنك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وعن الأعلى في البيع لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في البنوك المصرية، في البنك المركزي المصري، بينما الأقل في بنوك الأهلي المصري، ومصر والتنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه الشراء، و30.85 جنيه للبيع، وهو نفس المبلغ في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه الشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء جاء بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.