5 أحداث تكنولوجية خلال 24 ساعة: فيس بوك «عطلان» وموعد زرع الرقائق

شهد قطاع التكنولوجيا وأبحاث الفضاء خلال آخر 24 ساعة، عدة أحداث كان من بينها العطل الذي تعرض له «فيس بوك»، وإلغاء شركة إسبانية تجربة إطلاق صاروخ إلى الفضاء بدون ذكر أسباب.

وضرب عطل موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنستجرام»، حول العالم، فترة تقترب من ساعتين مساء أمس، فيما ورد أكثر 1300 بلاغ عن تعطل «واتس آب»،وفقا لما ذكره موقع «داون ديتيكتور».

ووصلت الشكاوى من عطل ضرب «فيس بوك» إلى ذروتها في الفترة بين الساعة الثامنة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش «11:00 مساء و11:30 مساءا بتوقيت القاهرة».

من جانبها، قالت شركة «ميتا بلاتفورمز»، إنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقدمت اعتذارها عن العطل.

وأشارت «ميتا بلاتفورمز» إلى وجود أعطال في الخوادم التي تحافظ على تشغيل خدماتها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

منع الأعمال الموسيقية التي ألفها الذكاء الاصطناعي بالكامل

بدورها، أعلنت الجهة المانحة لجائزة «جرامي» الموسيقية، أن المبدعين من البشر هم المؤهلين فقط لنيل جوائزها، ومنعت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، الأعمال التي ألفها الذكاء الاصطناعي بالكامل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ماسك: أتوقع بدء «نيورالينك» أول تجربة بشرية في 2023

توقع مالك «تويتر»، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الامريكي، إيلون ماسك، موعد تجربة زراعة الرقائق الإلكترونية في دماغ البشر، وقال إنه يتوقع أن تبدأ شركة «نيورالينك» أول تجربة بشرية هذا العام في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

وفي الجانب المتعلق بأبحاث الفضاء، استقبلت المملكة العربية السعودية، رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي مساء أمس الجمعة، في مطار «الملك خالد الدولي» بعد انتهاء رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت 10 أيام.

وهبط رائدا الفضاء من مدرج إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية.

وكان رواد الفضاء، ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، غادروا الولايات المتحدة، في وقت سابق، على إحدى رحلات الخطوط السعودية، الولايات المتحدة متجهين إلى الرياض، وفقا لمشاهد نشرتها الخطوط السعودية، عبر حسابها بموقع «تويتر».

من جانبها، وثقت القنوات التليفزيونية السعودية عناقا حارا بين القرني، ووالده الذي استقبله في مطار «الملك خالد الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلغاء تجربة على إطلاق صاروخ إسباني «ميورا 1» إلى الفضاء

ألغت شركة «بي إل دي سبيس» الإسبانية الخاصة، في وقت مبكر من اليوم السبت، تجربة على إطلاق الصاروخ «ميورا 1» القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، دون ذكر سبب الإلغاء.

الصاروخ «ميورا 1» لديه سعة شحن 100 كيلوجرام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.