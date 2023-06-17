«زراعة البحر الأحمر» تطرح الخراف البلدية بسعر 163 جنيها للكيلو القائم

بدأت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم، بيع الخراف البلدية بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المديرية بشارع المصالح وسط مدينة الغردقة، تحت إشراف نها قديس جرجس، مدير الشئون الزراعية، وقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر.

بيع خراف الأضاحي بالبحر الأحمر

وأكدت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر أن الخراف البلدي بأوزان مختلفة، ويبلغ سعر الكيلو قائم 163 جنيها، ويتم بيعها تحت إشراف إدارة الإنتاج الحيواني، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير لحوم الأضاحي للمواطنين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

حملات تفتيشية على مجازر البحر الأحمر

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة محمد السيد براوي، تشكيل لجان من قسم المجازر بالمديرية تحت إشراف الدكتور وحيد محمد شمروخ، رئيس قسم المجازر للتفتيش على مجازر مدن البحر الأحمر وشن حملات تفتيشية للتأكد من لحوم الأضاحي ومدى توافر شروط الذبيحة والتأكد من سلامة الأضحية وعدم حملها اي أمراض، وذلك خلال أيام عيد الأضحى.

شروط الأضحية

وكشف الدكتور صلاح العمدة، نقيب الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن الأضحية هي إحياء سُنّة نبيّ الله إبراهيم عليه السلام بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الفقراء، وتشترط أن تكون من الإبل والبقر والغنم من الضأن الماعز، وعمر الأضحية لا تقل عن 5 سنوات من الإبل، والبقر والجاموس لا يقل عن سنتين، والماعز والضأن لا يقل عن سنة، ويستحب أن تكون سليمة خالية من الأمراض، غير مكسورة القرن أو ساقطة الأسنان أو هزيلة.