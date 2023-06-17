وزير الري يتابع أنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. تنفيذ محطات وتركيب محولات

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكّد «سويلم» أنَّه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكل المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا لتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية

أوضح «سويلم» أنَّه يجرى حالياً تنفيذ عدداً من المحطات، إذ تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1- 2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفي إطار رفع كفاءة الشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنَّه يجري حاليا أعمال تأهيل 46 صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جار الانتهاء من توريد وتركيب 12 محرك كهربائي و8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بالمنطقة.

كما تمّ إسناد أعمال توريد وتركيب 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تمّ الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة إسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وجرى الانتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.60 مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية فإنَّه يتمّ التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وإنهاء إجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، وكذا جار طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاي ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين ، كما أنه جارى طرح إنشاء محطة النصر5.

التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع قطع الغيار لدعم التصنيع المحلي

واستعرض «سويلم»، في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بـ5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهي: مراكز (مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25– 4.00) م3/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلوفولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير، حيث أنه جاري أعمال البت لتوريد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأي ازدحامات مائية.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لدعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل لـ12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكى)، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتمّ خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات لمهمات.

كما استعرض إجراءات دعم وتطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.