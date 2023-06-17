«الصحة» تكشف خطوات طلب سرير رعاية مركزة للمريض.. الاتصال بالخط الساخن

كشفت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على سرير رعاية مركزة للمريض بمختلف المحافظات، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتسهيل مهمة الحصول على الخدمة الطبية على أكمل وجه دون معوقات.

خطوات الحصول على أسرة رعاية لمريض بالمحافظات المختلفة

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي على موقعها، إن طلب سرير رعاية مركزة لمريض، يستوجب الاتصال برقم الطوارئ وهو 137، وهو الخط الساخن الذي حددته الإدارة المركزة للرعاية الحرجة والعاجلة لحجز سرير رعاية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «طلب سرير رعاية مركزة هو خدمة مجانية تقدمها وزارة الصحة والسكان بهدف حجز أسرة العناية المركزة والتنسيق لإمكانية معرفة الأماكن الخالية وتوجيه المريض لأقرب مستشفى يوفر الخدمة، وكذلك أسرة الحضانات والحروق والسموم الخالية».

الخط الساخن لحجز سرير رعاية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه عقب الاتصال بالخط الساخن لحجز سرير رعاية، يقوم المواطن بإبلاغ الطبيب بالحالة المرضية المراد حجز السرير لها وإرسال كافة التقارير الطبية الخاصة بتشخيص الحالة، وبعد ذلك يتم تقديم الخدمة الطبية بقسم الطوارئ بعد توجيه ذوي المريض للمستشفى، ثم توفير سرير رعاية عاجلة له.

وأوضحت الوزارة: «عند توفير سرير للمريض يتم نقله من خلال سيارة الإسعاف إلى المكان الذي تم توفيره دون رسوم، وبعد ذلك يدخل المريض إلى غرفة الرعاية لتلقي الخدمة الطبية وبدء رحلة علاجه»، لافتة إلى أن هذه الخطوات هي مجانية ولا يتحمل المواطن فيها أية أعباء مالية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة تعمل في التوقيت الحالي على توفير خط ساخن آخر لتسهيل مهمة الحصول على سرير رعاية بمختلف مستشفيات الجمهورية والتنسيق بشكل مباشر حتى لا يظل المريض في الطوارئ لفترات طويلة.