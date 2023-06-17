عرض فيلمي «Princess» و«The Hummingbird» الإيطاليين بسينما زاوية اليوم

تتواصل، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات برنامج «نظرة على السينما الإيطالية»، والذي تستمر فعالياته حتى 27 يونيو الجاري في سينما «زاوية»، حيث يُعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلم «Princess» إخراج روبرتو دي باوليس، والذي حصل على تنويه خاص في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ويعرض فيلم «The Hummingbird» إخراج فرانشيسكا اركيبوچي، في تمام الساعة العاشرة مساء، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب ساندرو فيرونيسي، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان روما السينمائي، كما شارك في مجموعة من المهرجانات من بينها تورونتو وجوتنبرج السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول حياة «ماركو كاريرا» الغريبة والعجيبة من الطفولة وحتى سنواته الأخيرة بأسلوب مؤثر، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من: بيرفرانشيسكو فافينو، كاسيا سموتنياك، لورا مورانتي، سيرجيو البيلي، أليساندرو تيديشي، وبينيديتا بوركارولي.

تفاصيل برنامج «نظرة على السينما الإيطالية»

وتتضمن النسخة الثانية من برنامج «نظرة على السينما الإيطالية» عرض مجموعة متنوعة من 6 أفلام إيطالية معاصرة بجانب كلاسيكيات المخرج الشهير أنطونيوني التي تتضمن أيضا عرض 4 من أشهر أعماله السينمائية، وذلك حتى 27 يونيو الجاري.