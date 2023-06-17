«الأعلى للجامعات» يعلن تفاصيل تنسيق 2023 واختبارات القدرات اليوم

يعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023، وذلك عقب انتهاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الذي من المقرر أن ينعقد بعد قليل في جامعة قناة السويس الإسماعيلية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم وعدد من القيادات.

تنسيق 2023

ومن المقرر أن يكشف الأعلى للجامعات تفاصيل اختبارات القدرات 2023، وتفاصيل تنسيق 2023 وأن يقر الكليات التي سيتمّ اضافتها للجامعات وإتاحتها إمام الطلاب في تنسيق القبول ذ بجانب متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري وتأكّيد ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في أسرع وقت.

اختبار القدرات

ومن جهته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ تحديد رسوم اختبارات القدرات 2023، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وكذلك إقرار إلغاء الاختبارات المعرفية على عدد من الكليات التي تجري اختبارات القدرات، ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بشأن التنسيق والتعليم الجامعي.