أسباب رفض المجلات العلمية نشر البحوث.. نائب رئيس جامعة بنها يوضح

وجّه الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عددًا من النصائح والتوجيهات لطلاب الدراسات العليا والباحثين، لتشجيعهم والوصول لمستوى علمي متقدم.

أوضح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث لـ«الوطن»، أنه بدأ سلسلة نصائح لطلاب الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» ومنصات قطاع الدراسات بالجامعة بغرض توعية وتثقيف الطلاب في هذه المرحلة للخروج بمشروع بحثي جيد ومتناسب مع الضوابط العلمية.

أسباب تؤدي لرفض النشر العلمي بالمحلات العلمية

أضاف «الجيزاوي»، أن السلسلة تضمنت نصائح حول الأسباب التي تؤدي لرفض المجلات العلمية نشر البحوث العلمية والتي جاءت كالتالي:

- البحث منشور بمجلة أخرى.

- وجود خطأ في تطبيق منهجية البحث.

- عينة الدراسة قد تكون صغيرة أو هناك تحيز في اختيارها.

- نسبة الاقتباس في البحث مرتفعة.

- التحليل الاحصائي للبيانات غير دقيق

- الدراسات السابقة بالبحث غير كافية.

- البحث مكتوب بشكل سيئ، أو لم يتم إعداده وفقًا لإرشادات المجلة الخاصة بالنشر.

- البحث لا يفي بالمعايير الأخلاقية للبحث العلمي.

- البحث لايقدم فكرة جديدة .

- عدم مناسبة البحث مع التخصص الدقيق المجلة.

نصائح لطلاب الدراسات العلمية بالجامعات

أشار إلى أن سلسلة النصائح تضمنت أيضا لطلاب الدراسات العليا الحرص على حضور جلسات مناقشة الرسائل العلمية حتى يتعرف على آلية المناقشة ويستعد لها فبعض الأساتذة يناقش الطالب سطرًا سطرًا، وكلمة كلمة وبعضهم يناقشه في القضايا الأساسية التي تناولتها الرسالة.

أردف أنه يوجد 3 جوانب رئيسية يتناولها أعضاء لجنة الحكم والمناقشة عند مناقشة طالب الماجستير والدكتوراة هي الجانب الموضوعي للرسالة والتي يتضمن مناقشة الباحث في صحة المعلومات التي يعرضها وما قد يكون بها من بيانات وإحصاءات والجانب الشكلي للرسالة ويتضمن هذا الجانب سلامة اللغة والاشتراطات الشكلية والجانب المنهجي للرسالة ومدى تطبيقه وصحة الاستنتاج وتفسيره وسلامة الاستدلال والإحاطة بجوانب البحث.