طرح لحوم بلدية بسعر 250 جنيها للكيلو في قرى أبوقرقاص بالمنيا

أعلن المهندس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المخصصة داخل المدينة والقرى، لتصبح بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد.

توفير مواد غذائية بأسعار مخفضة

وقال رئيس مركز أبوقرقاص، إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخاصة اللحوم البلدية الحمراء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمركز يعمل علي توفير احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع أجهزة الدولة وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي.

حملات على المحال والمخابز

وفي وقت سابق، قاد رئيس مركز أبوقرقاص جولة على الأسواق بالمدينة، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية ومراقبة المحلات التجارية والمخابز البلدية، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا بالاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار المواد الغذائية داخل مدينة وقري مركز أبوقرقاص للقضاء على الاحتكار، حيث تم تحرير عدد من المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.