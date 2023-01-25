إخماد حريق بحظيرة ماشية في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حريق محدود اندلع داخل حظيرة ماشية بقرية منتوت في مركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، ورجحت التحريات الأولية للبحث الجنائي نشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

نشوب حريق في حظيرة ماشية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية ملك محمد سعيد، بقرية منتوت التابعة للوحدة المحلية بجريس غرب مركز أبوقرقاص.

إخماد الحريق دون إصابات

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تم إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين أنه نشب بالحظيرة الملحقة بالمنزل دون إصابات بشرية أو خسائر مادية ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والمعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

كانت قوات الحماية المدنية أخمدت أمس الثلاثاء حريق اندلع بالطابق الأول بمنزل داخل قرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق مفروشات خاصة بجهاز عروسة وهي ابنة صاحب المنزل، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.