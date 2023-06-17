إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية في كورنيش المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإصلاح كسر بخط مياه رئيسي لماسورة بقطر 500 مم، بشارع الكورنيش بحي جنوب مدينة المنيا.

وأصدر محافظ المنيا، تكليفاته الفورية للدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، بسرعة تحرك عناصر التعامل الفورى لشفط وكسح تجمعات المياه بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

عمل التحويلات المرورية اللازمة

وجرى التنسيق مع إدارة المرور بالمنيا، لعمل التحويلات المرورية اللازمة لتسهيل عمل أطقم وفرق شفط المياه، التي تجمعت على طريق الكورنيش، والإشراف على قيام فريق إصلاح الخط وسرعة إصلاحه، وذلك لإعادة ضخ المياه لطبيعتها، بعد تأثر عدد من الأماكن بضعف المياه نتيجة حدوث هذا الكسر.

إصلاح ماسورة مياه في ملوي

وفي وقت سابق، وجه محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلة التى تسبب فيها كسر ماسورة مياه بقرية المحرص التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي جنوب المحافظة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، حيث تم إصلاح الكسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وتم عمل اختبار خط المياه بالقرية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى قرية المحرص يأتى ضمن عمل منظومة الشكاوى بالمحافظة بمتابعة وتوجيهات المحافظ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كل الشكاوى، والعمل على حلها.