شروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين في المنيا.. للحاصلين على الإعدادية 2023

أعلنت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة المنيا الجديدة، شروط التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023.

شروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين الدولية

وذكر بيان صادر عن إدارة المدرسة، أن شروط التقديم بالمدرسة تشمل التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023، ولا يزيد عمره عن 18 عامًا في أكتوبر المقبل 2023، ولا يقل مجموعه عن 220 درجة، ومجموع اللغة الإنجليزية لا يقل عن 48 درجة، والتقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

فرص العمل في شركات التأمين المختلفة

وأشار البيان إلى سنوات الدراسة في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدتها 3 سنوات في تخصص تسويق الخدمات المالية، وتتيح فرص العمل في شركات التأمين المختلفة وشركات المدفوعات الإلكترونية، العمل قي الموسسات المالية ذات العلاقة.

وعن مميزات الدراسة بمدرسة مصر للتأمين للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، اتباع نظم جودة وفقا للمعايير الدولية والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي بالقطاع الخاص، وتلقي تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا وتوفير الزي المدرسي، وتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب والدراسة في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية، وتخصيص أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب، وأنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال، والإرشاد والتوجيه المهني والموسيقي والدراما والرسم، وتحقيق مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

ومن شروط القبول بمدرسة مصر للتأمين الدولية في المنيا، أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الطالب المقابلات الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.