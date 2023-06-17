مواعيد 11 قداسا في «مرقسية الإسكندرية» خلال صوم الرسل.. تبدأ اليوم

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مواعيد القداسات الإلهية التي تقام بها خلال فترة صوم الرسل الجارية، وذلك خلال ذلك الأسبوع، بدءاً من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، في ظل تكثيف الكنائس عدد القداسات الإلهية خلال فترة الصوم الذي يبلغ 37 يوما خلال عام 2023.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال صوم الرسل.

تفاصيل حضور القداس الإلهي في مرقسية الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في بيان رسمي، فإن المواعيد الجديدة لحضور القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري من صوم الرسل، يشهد 11 قداسا إلهيا تزامنا مع الصوم.

مواعيد قداسات صوم الرسل 2023 في الإسكندرية

- السبت من الساعة 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من الساعة 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 10 صباحا إلى 12 ظهرا.

- الثلاثاء: لا يوجد قداسات ثابتة بل مخصص لذكرى الاربعين والسنوية حسب احتياجات الشعب.

- الأربعاء من الساعة 6 إلى 8 صباحا، ومن 8 إلى 10 صباحاً، ومن 1 ظهرا إلى 3 مساءاً.

- الخميس: من 10 إلى 12 ظهرا.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً.