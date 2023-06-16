نشرة أخبار الثانوية العامة.. اعرف توزيع درجات العلمي والأدبي

تظل الثانوية العامة الشغل الشاغل لكل بيت مصري، وتظل أخبارها هي الأكثر بحثا والأهم لأولياء الأمور، وفي هذه الأيام تشهد البيوت المصرية حالة من الاستنفار والجاهزية لمساعدة أبنائهم للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لدخول الكلية التي يحلمون بها.

وتقدم «الوطن» لقرائها نشرة إخبارية لكل ما يخص الثانوية العامة خلال اليوم:

درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، موضحة أنَّها كثفت من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكّدة أنَّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

مادة اللغة العربية

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية»

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

المواد العلمية «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا»

- مجموعها الكلي 60 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالان يخصص لهما 4 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

توزيع مواد الأدبي

فيما جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة أدبي لمادة اللغة العربية:

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة لمادة اللغات الأجنبية الأولى

تشتمل مادة اللغات الأجنبية الأولى مواد «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة مادة اللغات الأجنبية الثانية

تشمل مادة اللغات الأجنبية الثانية اللغة «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية» لطلاب الثانوية العامة.

- مجموعها الكلي 40 درجة.

- الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

توزيع درجات مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

نصائح مهمة للطلاب

وقدمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، في بيان لها، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 حول كيفية حل الامتحان وهي الآتي:

- وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة ولكن بديل واحد صحيح.

- ابدأ دائماً بالأسئلة الأسهل في الاختيار من متعدد لأن ذلك سيزيد من ثقتك بنفسك ويدفعك إلى الإجابة على باقي الأسئلة حتى لو كانت صعبة أما البدء بالأسئلة الصعبة فقد يكون له تأثيرات عكسية.

كيفية الاستفادة من بنك المعرفة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» كيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتحصيل دروس ومراجعات الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية.

يقدم بنك المعرفة محتوى رقميا تفاعليا مرتبطا بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على التعليم والإبداع والتفكير.

ويوفر بنك المعرفة ورش عمل دراسية للطلاب وأبرزها «York Press»، للتعرف على كيفية ربط موسوعة كتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة، لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية.

يوجد ببنك المعرفة العديد من القواميس الرقمية والكتب والمصادر العربية والأجنية.

خطوات استخدام بنك المعرفة1- زيارة منصة بنك المعرفة من جوجل أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- سجل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

3- اختار أيقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية.

4- اختيار المادة المراد متابع الشرح الخاص بها.

5- تظهر جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة، وبعدها سيظهر لك كتاب الطالب، عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي لشرح وتوضيح كل موضوع.