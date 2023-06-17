إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالفيوم

أصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، أثناء ذهابهم إلى عملهم في إحدى المزارع، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها حتى انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجميعهم من مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.