مستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية أبرز إنجازات 30 يونيو.. تخدم 3 ملايين مواطن

يعد مستشفى العجمي التخصصي غرب الإسكندرية، «العام سابقا»، أحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو، حيث يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين مواطن، ويتوافد عليه المواطنون بداية من منطقة القباري وحتى محافظة مطروح، ويعتبر المستشفى الحكومي الوحيد الذي يضم 22 تخصصا طبيا مختلفا، ويتوفر بها نظام العلاج على نفقة الدولة حال عدم استطاعة المريض ماديا، أو تأمين صحي في حالة أن يكون المريض مؤمن عليه.

المستشفى يخدم 3 ملايين مواطن

وقال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي، لـ«الوطن»، إنه منذ افتتاح المستشفى والتي بدأت أعمال إنشائها عام 2014 وجرى افتتاحها نهاية عام 2019 بتكلفة إنشائية 350 مليون جنيه، وتم تجهيزها بتكلفة 400 مليون جنيه، وجرى تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية بجميع أقسام المستشفى، وكان الافتتاح الرسمي للمستشفى في عام 2021، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق الفيديو كونفراس، ليبدأ رسميا في استقبال المرضى في كافة التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات لـ3 ملايين مواطن.

أعلى الإمكانيات الطبية

وأضاف «الحصاوي»، أن مستشفى العجمي تحت إشراف وزارة الصحة، بها أعلى الإمكانيات الطبية وأحدث أجهزة طبية بجميع أقسام المستشفى، ويضم 263 سريرا و20 سرير عناية عامة و22 وحدة حضانات و8 أسرة عناية أطفال و8 أسرة قسطرة وعناية ما بعد القسطرة و46 ماكينة غسيل كلوي و4 أسرة عناية قلب و4 أسرة عناية وسطية و4 أسرة عناية وسطية و4 أسرة عناية قلب مفتوح كبار و2 سرير عناية قلب مفتوح أطفال، إلى جانب قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

جميع التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور باسم السيد، نائب مدير المستشفى، لـ«الوطن»، أن مستشفى العجمي التخصصي به 22 تخصصا مختلفا، أهمها الجراحة العامة، وجراحة العظام، والأورام والمخ والأعصاب، والمسالك، والنساء والتوليد، وجراحة الصدر، والعمل مستمر بالمستشفى فترة صباحية وفترة مسائية، نظراً للإقبال الكبير من المرضى، وأحدث أقسام المستشفى قسم الأطفال أصحاب العيوب الخلقية في القلب، ويتم الاستعانة بأساتذة جامعة الإسكندرية ومعهد القلب.

وأكد نائب مدير المستشفى، أنه «العجمي التخصصي» يقدم 3 أنواع من الخدمات الطبية، إما علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي أو على نفقة المريض.