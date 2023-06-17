توافد التجار على لجان انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية (صور)

شهدت لجان انتخابات الغرفة التجارية 2023 بمحافظة الدقهلية إقبالا شديدا من التجار، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة، إذ جرى تجهيز 8 لجان رئيسية وأخرى فرعية.

وبدأ التجار التوافد على لجان الانتخابات من أجل الإدلاء بأصواتهم، بداية من التاسعة صباحا.

12 مرشحا و8 مقاعد

ويتنافس على 8 مقاعد 12 مرشحا على مستوى المحافظة، من ضمنهم قائمة «عطاء بلا حدود» والتي تضم 8 مرشحين، من ضمنهم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية الحالي بالدقهلية، والدكتور حاتم الأمير امين صندوق مساعد الغرفة التجارية بالدقهلية.

لجان انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

وتسير انتخابات الغرفة التجارية تحت إشراف قضائي كامل بمختلف اللجان التي جري توزيعها علي مختلف الإدارات كالتالي:

- لجنة داخل استاذ المنصورة.

- لجنة داخل مدينة طلخا.

- لجنة داخل مدينة السنبلاوين بقاعة أم كلثوم.

- لجنة داخل الوحدة المحلية بميت غمر.

- لجنة الوحدة المحلية بدكرنس.

- لجنة منية النصر داخل الوحدة المحلية.