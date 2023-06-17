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15 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

كتب:

مني عبد الله
04:53 ص | السبت 17 يونيو 2023
مرشحين الغرفة التجارية بدمياط

مرشحين الغرفة التجارية بدمياط

تنطلق اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية في محافظة دمياط وبعض المحافظات الأخرى، حيث يتنافس 15 مرشحا على عدد 8 مقاعد، لاختيار مجلس إدارة جديد للغرفة لدورة مقبلة جديدة، تستمر في الفترة من عام 2023 حتى 2027.

وتبدأ اللجان في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الغرفة التجارية بدمياط، من الثامنة من صباح اليوم، حتى الخامسة مساءً، وذلك بالساحة الشعبية بمركز شباب دمياط، التي جرى تجهيزها لاستقبال الناخبين، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف من تجار وصناع مختلف قرى ومدن محافظة دمياط، تابعين لـ12 مركزا، طبقا لما قاله أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق لـ«الوطن». 

انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

وجاءت أسماء المرشحين لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، على النحو التالي:

- محمد عبد اللطيف

- أحمد أبو شامة 

- سمير شطا

- أيمن رخا

- وسام عبد القادر

- السيد شعير

- سلامة الجحر 

- مسعد الرداد

- أحمد العطوي

- أشرف الحواوشي 

- السيد دياب 

- حسن البدويهي

- سامح زناتي

- محمد سمير نقطة

- وائل علي المبشر

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