الابتسامة تكسو وجه آمبر هيرد بأول ظهور بعد دفع مليون دولار لـ جوني ديب

تواصل آمبر هيرد حياتها في إسبانيا بعد انتهاء محاكمتها القانونية مع زوجها السابق جوني ديب، حيث رصدت عدسات الكاميرات الممثلة الأمريكية للمرة الأولى بعد قيامها بدفع مبلغ مليون دولار كتسوية لـ «ديب»، وظهرت وهي تبتسم للمصورين أثناء تواجدها في العاصمة مدريد التي تعيش بها الآن مع ابنتها أوناج بيج البالغة من العمر عامين.

آمبر هيرد في مهرجان تاورمينا

وتستعد آمبر هيرد لأول ظهور علني كبير لها في فعالية سينمائية بعد مرور عام على محاكمتها، من المقرر أن تشارك مهرجان تاورمينا السينمائي الإيطالي في دورته الـ69، والذي يشهد العرض العالمي الأول لفيلمها «In the Fire» في 24 يونيو الجاري، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

مصدر مقرب من آمبر هيرد يكشف سبب سفرها إلى إسبانيا

وكشف مصدر مقرب من «هيرد»، في وقت سابق سبب تركها الولايات المتحدة والاستقرار في إسبانيا، قائلا: «كانت لا تستطيع الانتظار لمغادرة الولايات المتحدة مع ابنتها بعد محاكمة التشهير بفيرجينيا مع ديب الصيف الماضي، من أجل الحصول على مزيد من الخصوصية».

وتابع: «المحاكمة كانت مرهقة للغاية بالنسبة لها وأرادت فقط أن تبدأ من جديد خارج البلاد، هي متحمسة للعمل والتصوير مرة أخرى، بالرغم من أنها كانت مرهقة وتشعر بخيبة أمل بشأن المحاكمة، كما شعرت أنها تعرضت لسوء المعاملة، ولكن كل هذا وراءها الن، فهي لديها طاقة جديدة وتركز على الأشياء التي تحبها».