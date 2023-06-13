جوني ديب يحصل على مليون دولار من آمبر هيرد.. تبرع بها لـ5 جمعيات

حصل النجم الأمريكي جوني ديب رسميا على مبلغ التعويض البالغة قيمته مليون دولار من زوجته السابقة آمير هيرد، وذلك بعد عام كامل من انتهاء محاكمة التشهير التي أدانت «هيرد» وألزمتها بدفع تعويضات لزوجها السابق بقيمة 10 ملايين دولار، ولكن تم تخفيضها في تسوية بينهما إلى مليون دولار فقط.

وكشف مصدر مقرب، أن شركة التأمين الخاصة بالممثلة آمير هيرد هي التي قامت بتحمل مبلغ التسوية، ويستعد جوني ديب للتبرع بمبلغ المليون دولار وتقسيمه بالتساوي على 5 جمعيات خيرية بواقع 200 ألف دولار لكل منها، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

ويستهدف «ديب» الجمعيات التي تساعد الأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة، والتي توفير السكن للمجتمعات المحرومة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظم البيئية والبيئات الطبيعية على مستوى العالم، واختار على وجه التحديد تلك الجمعيات: «Make-A-Film Foundation» و«The Painted Turtle»، و«Red Feather» و«Tetiaroa Society» بالإضافة إلى «Amazonia Fund Alliance».

جوني ديب يختار 5 جمعيات خيرية للتبرع لهم بتسوية آمبر هيرد

وكشف مصدر مقرب من جوني ديب سبب اختيار التبرع لتلك الجمعيات تحديدا: «جمعيتي (Painted Turtle) و(Tetiaroa Society) هما في الواقع تحية للأبطال في حياة جوني، وهم بول نيومان ومارلون براندو، كان لكل شخص دور أساسي في تأسيس هذه الجمعيات الخيرية ونجاحها على مر السنين، وقد أخبرنا جوني أنه يريد مواصلة إرثهم من خلال تقديم هذه التبرعات».

وتابع: «واختيار منظمتي (Red Feather) و(Amazonia) لمساعدة مجتمعات السكان الأصليين في الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم سليمين في جميع أنحاء الأمريكتين الشمالية والجنوبية، سواء كان ذلك من خلال الملاجئ والملاذات للأفراد أو مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق لحماية القرى».