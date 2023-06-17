«مصر للطيران» تُسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 17 رحلة جوية، اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وقالت الشركة في بيان صادر عنها قبل قليل، إن رحلات اليوم تضم 11 رحلة جوية من القاهرة إلى جدة، ورحلة طيران واحدة من الأقصر إلى جدة، و5 رحلات من القاهرة إلى المدينة.

حجاج قرعة القاهرة والغربية وبنى سويف ومجلس النواب

وأوضحت شركة مصر للطيران، أن الرحلات الـ17 تأتي لنقل حجاج بعثة وزارات «الداخلية، والسياحة والأثار، والتضامن»، وحجاج قرعة القاهرة والغربية وبنى سويف، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وحجيج تضامن كلاً من سوهاج والأقصر وأسوان والترانزيت، وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الذي دشنته شركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، بمختلف فئاتهم.

وفي السياق أعدت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، العديد من التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، حيث تم تجديد أماكن ارتداء الإحرام، وتجديد المصلى الخاص بمناطق تواجد الحجاج، بالصالة الموسمية للحج والعمرة في مطار القاهرة الدولي، وهذا بخلاف تجديد استراحات ذوي الحجاج ومودعيهم، ومدها بمبردات مياه، ومراوح، حرصا على سلامتهم خلال فصل الصيف.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، نظم احتفالية في مطار القاهرة الدولي قبل أيام للإعلان عن انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية.