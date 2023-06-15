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«مصر للطيران» تسير 19 رحلة جوية إلى الأراضي الحجازية المقدسة

كتب:

أيمن حمزة
12:27 م | الخميس 15 يونيو 2023
مصر للطيران تسير جسرا جويا لنقل الحجاج

مصر للطيران تسير جسرا جويا لنقل الحجاج

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات «القاهرة - جدة»، و7 رحلات «القاهرة - المدينة»، ورحلتان «برج العرب - المدينة»؛ لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار، وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية، والقليوبية ومرسى مطروح.

مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

وتسيّر الشركة رحلات حج لصالح مدرية تضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

كان الطيار يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، شدد على ضرورة تقديم خدمات مميزة لرواد الشركة، على متن رحلاتها، تنفيذًا لتعليمات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسيدات، وتقديم كل التيسيرات لحجاج الترانزيت.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.