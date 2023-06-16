مصر للطيران تنقل 1600 من عمالة الحج المصرية إلى السعودية عبر 9 رحلات

بدأت شركة مصر للطيران، نقل نحو 1600 من العمالة الموسمية المصرية بموسم الحج للعام الهجري 1444، إلى المملكة العربية السعودية عبر 9 رحلات جوية خاصة ذهابا وإيابا، وكشف مصدر بالشركة لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات يتم تسييرها من مطار القاهرة الجوي إلى مطار ينبع السعودي، لافتا إلى أن الشركة تسير تلك الرحلات بالتعاون مع شركة ACS extra aviation عبر طراز الايرباص A320C والذي يتسع لعدد 180 راكبا.

تأشيرات العمالة الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن

وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للطيران تنقل عبر 9 رحلات خاصة تسيرها الشركة نحو 1600 من العمالة المصرية المؤقتة لموسم الحج لهذا العام من الحاصلين على تأشيرات عمالة موسمية لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام في مناسك الهدي وذبح الاضاحي وغيرها من المهن المطلوبة أثناء موسم الحج كالسائقين.

الجسر الجوي لنقل الحجاج

وفى سياق متصل وفى إطار الجسر الجوي الذي تسيره شركة مصر للطيران منذ يوم السبت الماضي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، سيرت الشركة أمس الخميس نحو 19 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وذلك لنقل حجاج القرعة التابعين لمحافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح، إضافة إلى حجاج تضامن محافظات القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية وحجاج دولة فلسطين.