«الأرصاد» تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأسبوع الجاري (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لأن ذلك يزيد الشعور بالحرارة، خاصة مع وجود نسب رطوبة عالية.

وأضافت: «من الغد نبدأ التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وتعود درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وهذا الأمر يستمر حتى نهاية الأسبوع».

متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 مئوية، و32 خلال فترة النهار، وخلال فترات الليل تكون الأجواء معتدلة.

وأشارت إلى عدم وجود أي تقلبات جوية متوقعة بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع، لكن ستتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع اصطحاب غطاء للرأس، سواء شمسية أو «كاب» للحماية من الأشعة المباشرة، والتواجد بأماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وشرب الماء باستمرار، موضحة أنه مع نهاية الأسبوع الحالي سيبدأ فصل الصيف، وبالتدريج تبدأ الأجواء الصيفية.