«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأجواء معتدلة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها سجلت 36 درجة بالقاهرة الكبرى و41 درجة بجنوب الصعيد نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية تؤدي لارتفاع درجات الحرارة وتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، موضحة أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تتراجع درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية تماما ومعتدلة على أغلب الأنحاء خصوصا مع ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

نشاط للرياح بالمناطق الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم وجود نشاط للرياح بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، غير مثير للرمال والأتربة وتعمل الرياح خلال المساء وساعات الليل على تلطيف درجات الحرارة واعتدال الأجواء.