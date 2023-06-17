موعد وقفة عرفات 2023-1444 في مصر.. احرص على صومها

صيام يوم عرفة واحد من الطقوس المحببة لدى الكثير من المسلمين حول العالم لما له من فضل كبير في تكفير الذنوب، فضلا عن أنه اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بالمغفرة، ولهذا يبحث البعض عن موعد وقفة عرفات 2023-1444 في مصر.

موعد وقفة عرفات 2023-1444 في مصر

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ لحظة بلحظة، نوضح في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2023-1444 في مصر، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية.

تكون وقفة عرفات لعام 1444هجريا يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 منذ ات الشهر، بحسب الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء.

موعد هلال ذي الحجة 1444

وطبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجـة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 الموافق 18 يونيو في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت العاصمة، لتكون غرة شهر ذو الحجـة في اليوم التالي .

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في القاهرة

صلاة العيد في القاهرة 6.21 دقيقة.

صلاة العيد في الجيزة 6.22 دقيقة.

صلاة العيد في شرم الشيخ 6.14.

صلاة العيد في دمنهور 6.22 .

صلاة العيد في طنطا 6.20.

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم6.21 .

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج 6.28.

صلاة العيد في قنا 6.24.

صلاة العيد في أسوان 6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل 6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح 6.34.

صلاة العيد في السلوم 6.42

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.