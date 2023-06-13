موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة.. تبدأ 6:05 صباحا

يأتي عيد الأضحى في الإمارات يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، فيما يأتي يوم عرفة يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وذلك فلكيًا، وقد حددت السلطات المحلية موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة والتي نشرت بوكالة الأنباء الرسمية للبلد الشقيق.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» في التقرير التالي، موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة، وتاريخ عيد الأضحى فلكيًا في الإمارات، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة

وحددت السلطات الرسمية موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة، في المدن المختلفة، وهو كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 6:10 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العين 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الظفرة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أم القيوين 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في خورفكان 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1444

وبعد تحديد موعد صلاة العيد 2023 في الإمارات العربية المتحدة، يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المدن السعودية المختلفة كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 06:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة: 06:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة: 06:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: 05:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك: 06:20 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في جازان: 05:59 صباحًا.