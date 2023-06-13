موعد صلاة العيد الكبير 2023 في السويس.. بعد 23 دقيقة من شروق الشمس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة العيد الكبير بمحافظة السويس 2023، وذلك عقب شروق شمس أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو، بنحو 23 دقيقة.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة السويس

وكشف بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة السويس، سيكون الساعة 6:16 دقيقة صباحا، وفقا للحسابات الفلكية، والتي كشفت أن أول أيام شهر ذو الحجة 1444 هجريا يوافق 19 يونيو الجاري، ووفقا لتلك الحسابات يكون يوم وقفة العيد الكبير الثلاثاء 27 يونيو،.

بداية التكبير في صلاة العيد الكبير

ووفقا لمديرية الأوقاف بالسويس، فإن المساجد الكبرى التي يؤدي المواطنون بها صلاة الجمعة بأحياء السويس المختلفة، ستفتح أبوابها قبل موعد صلاة العيد لاستقبال المواطنين لأداء تكبيرات العيد قبل الصلاة، بالإضافة إلى الساحات الكبرى المتفق عليها من مختلف الجهات المختصة، والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعدادها.