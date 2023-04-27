أرقام الطوارئ والإسعاف والمطافئ.. وكيفية تقديم شكاوى لوزارة البيئة

نشرت وزارة البيئة، بيانا كشفت فيه طرق تقديم الشكاوى وسبل متابعتها، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، لمن يريد تقديم بلاغ أو شكوى أو طلب السماعدة وتقديم الاستفسارات في كل ما يخص البيئة والمناطق التي يعيشون بها.

وخصصت وزارة البيئة رقم الخط الساخن وهو 16528 لتقديم شكاوى واستفسارات.

كيفية تقديم شكاوى وزارة البيئة

ويمكن إرسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع وزارة البيئة، كما يمكن متابعة الاستعلام والشكاوى التى تم إدخالها على موقع الوزارة، من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أرقام الطوارئ لتقديم شكاوى وهي كما يلي:

ومن أهم أرقام الطوارئ ما يلي.

- النجدة 122.

- الكهرباء 121.

- انقطاع المياه 125.

- الصرف الصحي 175.

- طوارئ الغاز 129.

- طوارئ الصحة 105.

- الإسعاف 123.

- المطافئ 180.

- نجدة الطفل 16000.

- الأمن العام 115.

يذكر أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أُنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، لتلقي وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، من مختلف الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها، حيث تعتبر قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها.