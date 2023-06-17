تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «عريض الحبة» ينخفض 100 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت، تراجعا جديدا لـ«رفيع الحبة»، وفقا لعمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في المحافظات، كما شهد طن «عريض الحبة» حركة تداول جيدة للغاية، حيث بلغ سعره 21 ألفا و250 جنيها.

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل تراجعا لـ«رفيع الحبة» و«طويل الحبة»، بما يعود بالنفع على المواطنين في المحافظات المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن أسعار الأرز جاءت كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 21 ألفا و250 جنيها، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 19 ألفا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

وفرة في محصول الأرز الشعير بالأسواق

وأشار «حاتم»، أن الأرز الشعير سجل وفرة جيدة في الكميات المعروضة منه داخل الأسواق والمتاجر الحرة، لافتا أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان نحو81% من محصول الأرز الشعير في مصر للعام الجاري 2023.