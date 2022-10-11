شروط استلام محصول الأرز الشعير من المزارعين بكفر الشيخ.. 16% رطوبة

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إن وزارة التموين وضعت عددا من الآليات لاستلام محصول الأرز الشعير من المزارعين، وذلك من خلال تخصيص 21 موقعا على مستوى مراكز المحافظة، التي تتضمن أن تكون نسبة الرطوبة عند استلام المحصول من المزارع 16% بدلا من 14% سابقا، على أن يتم في حالة بلوغ نسبة الرطوبة 16% خصم 2% من نسبة الوزن من المُستلَم من الأرز الشعير للمورد من قبل الفلاحين.

نسبة الشوائب في المحصول

وأضاف «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المزارعين الذين يقومون بتوريد الأرز الشعير يتم وضع المحصول على الميزان «البسكول» أولاً، ثم الدخول بعد ذلك للجنة الفرز والتي تقوم بفرز الشوائب من المحصول من خلال الحصول على عينة بنسبة لا يجوز أن تقل عن 94% منها، كما يتم عقب ذلك قياس نسبة الرطوبة طبقاً للتوجيه الوزاري 40 لسنة 2022، والذي سمح بقبول المحصول بنسبة رطوبة 16%.

مستندات استلام الأرز من المزارعين

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن لجنة الفرز بكل موقع استلام تقوم عقب فرز الشوائب والرطوبة بالمحصول بتسليم الأرز الشعير للمسئولين بالموقع، ثم يتم تسليم صور من الحيازة الزراعية من قبل المزارع، وصورتين من مستند تسليم المحصول ليتم تسليمه عقب الختم من قبل التموين ليقوم المزارع بتسليم تلك الصورة للجمعية الزراعية التابع لها حتى لا يتم حرمانه من الأسمدة الزراعية لمدة عام، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري بتسليم طن من قبل كل مزارع عن كل فدان منزرع بمحصول الأرز.