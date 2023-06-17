تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. الموعد المتوقع والأوراق المطلوبة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة معلومات جديدة حول موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023، والأوراق المطلوبة للالتحاق بإحدى المدارس التابعة لـ«تعليم الجيزة».

موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 في الجيزة

وذكرت المصادر، لـ«الوطن»، أن التقديم لـ الصف الأول الثانوي سيبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، ولن يتم ذلك قبل شهرين ونصف الشهر، لكن من المفضل أن يبدأ ولي الأمر والتلميذ بتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي 2023، وهي كالآتي:

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

وتضم قائمة الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023، في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، 7 مستندات، وهي:

1- استمارة النجاح الأصلية في الإعدادية مختومة بختم الإدارة التعليمية بموجب أصل و4 صور.

2- شهادة ميلاد الطالب بواقع شهادة أصل، و4 صور.

3- 5 صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6، مكتوب عليها اسمه الرباعي بالكمبيوتر، وبخلفية بيضاء.

4- 4 نسخ من استمارة التسجيل الإلكتروني.

5- إيصال المصروفات مسدد، ويتم الحصول عليه من أي مكتب للبريد المصري، بواقع أصل و4 صور.

6- 4 صور لبطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

7- ملف الالتحاق الخاص بالمدرسة.

وذكرت المصادر، أن تلك الأوراق تكون مطلوبة في مختلف المدارس لدى التقديم للصف الأول الثانوي 2023، إلا أنه يصدر أوامر إدارية وقرارات من الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالأرواق المطلوبة لكل إدارة.